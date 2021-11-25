Сыктывкар, , 12:54 — REGNUM За последние сутки в Коми от ковида скончались 12 человек, всего с начала пандемии коронавирус унес 2255 жизней. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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По данным штаба, 25 ноября в республике было выявлено 335 случаев COVID-19. Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 88 случаев, Ухте — 67, Воркуте — 27, Усинске — 23, Сосногорском районе — 18. Всего под медицинским наблюдением находятся 9 736 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус был выявлен у 33 796 человек.