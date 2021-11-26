Петропавловск-Камчатский, , 04:24 — REGNUM Учреждения общественного питания Камчатского края с 26 ноября могут принимать посетителей в том числе после 23.00. Все клиенты должны иметь документ, подтверждающий наличие иммунитета к COVID-19 или медотвод от прививки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Проверка QR-кода Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

Читайте также: На Камчатке снимут ковидные ограничения в «зелёных» районах

Разрешение на работу ночью при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований получили рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары и закусочные. Правила их работы во время эпидемии коронавируса прописаны в новом постановлении губернатора.

«Мы приняли решение о том, что будет снято ограничение по работе общепита после 23 часов. Правда, посетители должны будут предъявить один из следующих документов: сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании, справку о медицинских противопоказаниях к вакцинации, документ установленного образца, подтверждающего наличие антител к коронавирусной инфекции. Ещё раз подчеркну — после 23 часов с учетом этих ограничений работа предприятия общепита может быть продолжена», — отметил Владимир Солодов.

Нивелировать потери бизнеса из-за ограничений в регионе намерены с помощью поддержки. Предприниматели, работающие в общественном питании и других пострадавших от ограничений сферах могут получить субсидии на аренду и коммунальные услуги.

Как сообщало ИА REGNUM, по инициативе губернатора Камчатки Владимира Солодова в районах, где уровень вакцинации от COVID-19 достиг 80%, будут сняты введённые ограничительные меры.