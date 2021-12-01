Томск, , 08:43 — REGNUM В Томской области решением регионального оперативного штаба продлены ковидные ограничения. Вместе с тем был принят ряд послаблений режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации.

Томск

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Так, с 1 декабря вход в общественные заведения, в том числе заведения общепита, парикмахерские, гостиницы и так далее, осуществляется по сертификатам о вакцинации или о перенесенном заболевании. Сертификаты не потребуются для похода в банки, магазины, больницы и ряд других учреждений.

«Кинозалы, клубы, залы для боулинга, бильярда, караоке и другие развлекательные учреждения, а также кафе и рестораны могут возобновить работу при условии заполнения не более чем на 70%. Детские развлекательные центры — при заполнении наполовину», — отметили в администрации.

Развлекательные заведения могут работать по ночам при условии соблюдения требований.

Губернатор Сергей Жвачкин отметил, что смягчение режима стало возможным благодаря стабилизации эпидобстановки. Однако при росте заболеваемости или снижении темпов вакцинации режим вновь может быть ужесточён.