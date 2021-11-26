Вологда, 26 ноября 2021, 19:31 — REGNUM Сотрудники Вологодского драмтеатра пожаловались в прокуратуру на главного санитарного врача региона. Документ подписали 30 сотрудников учреждения.
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Возмущение работников театра вызвали письма главы Роспотребнадзора о необходимости организовать вакцинацию не менее 80% сотрудников до 25 декабря. Отказавшихся от вакцинации сотрудники рекомендовано отстранять от работы.
Как сообщало ИА REGNUM, вчера, 25 ноября, противники вакцинации устроили потасовку в заксобрании, в результате которой пострадал сотрудник Росгвардии. Возбуждено уголовное дело.