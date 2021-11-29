Якутск, , 10:20 — REGNUM В Якутии снижается уровень заболеваемости коронавирусом. В том числе реже стали заболевать жители столицы региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 ноября в пресс-службе правительства республики.

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За сутки заразились 254 якутянина (днём ранее — 256), в том числе 115 — в Якутске. По словам главы Якутии Айсена Николаева, доля заболевших COVID-19 жителей столицы региона в общей статистике по республике стала снижаться. Он считает, что это связано с высоким уровнем вакцинации в 70,6% взрослого населения.

«По итогам прошлой недели в республике регистрируется стабильное снижение заболеваемости, в частности, в Якутске. На Якутск приходится 40−45% от общей заболеваемости в республике, совсем недавно показатель составлял 50% и выше. При этом в ряде районов сохраняется напряженная обстановка, в частности, в Нерюнгринском, Хангаласском, Томпонском районах», — сказал Айсен Николаев.

По его словам, меньше всего вакцинированных жителей в Амгинском, Верхневилюйском, Горном, Кобяйском, Мирнинском, Намском, Нерюнгринском, Олёкминском, Усть-Алданском и Чурапчинском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии 40 учреждений образования частично переведены на дистанционный режим работы. В том числе на «удалёнке» учатся дети из двух школ города, полностью очно — восемь, остальные — в смешанном режиме. В детских садах из 664 групп временно закрыты 100, 24 из них — из-за коронавируса.