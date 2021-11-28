Улан-Удэ, , 09:07 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 236 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала пандемии достигло 69 313.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 191 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

По состоянию на 28 ноября, в числе контактных лиц остаются 14 354 человека. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 62 429 пациентов, в том числе 332 за последние сутки.