Москва, , 12:14 — REGNUM За истекшие сутки на территории России было выявлено 32 648 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что является минимальным числом с 15 октября. Об этом 28 июля сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 9 636 881.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 1229 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 274 193.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 8 329 253 человека вылечились от нового заболевания, 33 442 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было выявлено 33 860 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.