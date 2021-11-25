Краснодар, , 12:54 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 790 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе у 90 детей, сообщили в региональном оперативном штабе 25 ноября. Сутками ранее сообщалось о 830 новых заразившихся.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В Краснодаре положительный тест на коронавирус получили 299 человек, в Новороссийске — 57, в Сочи — 46, в Динском районе — 42, в Туапсинском районе — 28. В Ейском районе зарегистрировали 27 случаев заражения, 22 — в Каневском, по 20 — в Кореновском и Кавказском районах, по 16 — в Геленджике и Брюховецком районе. В Армавире и Тимашевском районе по 14 новых пациентов, 13 — в Усть-Лабинском районе», — уточнили в оперативном штабе.

Всего в Краснодарском крае с начала пандемии заразились коронавирусом 95 193 человека, в том числе 7 161 ребёнок. Выздоровели из общего числа 68 312 человек, в том числе 1200 выписаны за минувшие сутки. Скончались 8 688 пациентов.

На 25 ноября в тяжелом состоянии на ИВЛ 110 находятся заболевших, в крайне тяжелом состоянии на ЭКМО — семь пациентов.