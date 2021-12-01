Новосибирск, , 12:25 — REGNUM В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 4069 пациентов, в том числе 45 детей. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В отделениях реанимации находятся 335 человек. На ИВЛ — 45 пациентов», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в Новосибирской области сделано 3 022 769 тестов на коронавирус.

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