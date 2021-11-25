Воронеж, , 10:51 — REGNUM Рекорд по числу суточных вакцинаций против коронавируса поставлен в Воронежской области на утро 25 ноября, об этом сообщает телеграм-канал правительства региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Абсолютный рекорд: за сутки в регионе проведено 41 267 инъекций вакцины против ковида», — говорится в сообщении.

Всего, по последним данным, в Воронежской области прививки от коронавируса получили 1 122 337 человек, двукратно вакцинированы 999 393 воронежца, 128 055 уже ревакцинированы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее воронежские власти сообщили о возбуждении полицией 11 уголовных дел в связи с подделкой сертификатов о вакцинации против коронавируса.