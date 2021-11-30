Петрозаводск, , 17:22 — REGNUM В Республике Карелия с начала пандемии коронавирусной инфекции весной 2020 года коронавирусной инфекцией заразились более 10 тыс. детей. Всего в регионе с начала пандемии подтверждено 83,3 тыс. случаев инфицирования. Об этом 30 ноября сообщил региональный министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Ребенок заболел Ponchikov.net

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За прошедшие сутки в регионе выявлены 235 новых инфицированных, в том числе 45 — дети, что на 16 человек больше, чем днем ранее. Среди новых носителей только семь человек прошли один из этапов вакцинации, остальные 228 (97%) человек не были привиты.

В настоящий момент в ковидных стационарах Карелии получают лечение 763 пациента, в состоянии средней тяжести находятся 668 человек, в тяжёлом — 91, из них непривитых — 89 больных. В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь четырех крайне тяжёлых больных.

С начала пандемии в Карелии зарегистрированы 83 399 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 10 014 детей. Выздоровели с начала пандемии 78 664 человека, из них 9726 детей. За минувшие сутки было выписано по выздоровлению 211 человек. Также было зарегистрировано три летальных исхода от COVID-19, что на один случай больше, чем за день до этого. Всего от осложнений, вызванных заболеванием, скончался 1081 человек.

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