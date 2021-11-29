Пенза, , 12:15 — REGNUM В Пензенской области за сутки выявили 373 новых носителя коронавируса, выздоровел 461 человек. Об этом по состоянию на 29 ноября сообщает общероссийский оперативный штаб.

Стоп ковид Https://pixabay.com

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Накануне в регионе заболели 377 человек. За все время наблюдения в Пензенской области зарегистрировали 91 448 случаев заражения коронавирусом.

Выздоровел 63 851 ковид-пациент, в том числе за сутки — 461 человек.

От COVID-19 скончались 4205 пензенцев, из них 23 — за прошедший день.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области до 31 декабря включительно продлен режим повышенной готовности. Без QR-кода о вакцинации, либо справки о перенесенном заболевании COVID-19, или официальном документе о медотводе к вакцинации не допустят в музеи, театры, галереи и кинотеатры, концертные залы, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы и ледовые катки, предприятия общественного питания и сферы услуг.

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