Саратов, , 12:20 — REGNUM В Саратовской области за сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 24 пациента. Всего жертвами инфекции с начала пандемии стали 4659 человек, сообщает 2 декабря региональный минздрав.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 11 мужчин и 13 женщин в возрасте от 47 до 83 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области всего подтвердили 121 467 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 104 425 человек.

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