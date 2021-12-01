Саратов, , 17:20 — REGNUM В Саратове вынесли приговор заведующему отделением поликлиники №20 по делу о незаконной выдаче сертификата о вакцинации. Как сообщает пресс-служба Волжского районного суда, действия обвиняемого квалифицировали по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество»).

Взятка

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Суд признал медицинского работника виновным и назначил ему наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 10% от заработка в пользу государства.

«Вину он свою признал, в связи с чем рассмотрение дела проходило в особом порядке», — цитирует «Интерфакс-Поволжье» пресс-службу суда.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в период с 1 июня по 9 июля заведующий отделением одной из поликлиник Саратова получал взятки в виде денежных средств за выдачу сертификатов о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции. Узнавали жители о возможности получения сертификатов без фактической прививки через объявление, размещенное в одном из мессенджеров.

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