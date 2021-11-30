Казань, , 14:19 — REGNUM В Татарии количество привитых от COVID-19 за прошедший день превысило 10,5 тыс. человек. Об этом 30 ноября сообщает республиканский минздрав.

Вакцинация от коронавируса. Татария Tatarstan.ru

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Всего в регионе вакцинацию против коронавирусной инфекции по состоянию на 30 ноября прошли 2 млн 31 тыс. 392 человека, прирост за сутки составил 10 530 жителей. Вторую прививку антиковидными препаратами поставили 1 млн 549 тыс. 548 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии зарегистрировано 38 053 случая инфицирования коронавирусом.

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