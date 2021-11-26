Москва, , 12:58 — REGNUM Альтернативой введению QR-кодов может быть только введение локдауна. Как сообщает 26 ноября корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в ходе нулевых слушаний по законопроектам № 17 358−8 и № 17 357−8 об изменении правил посещения общественных мест заместитель секретаря ОП РФ Вячеслав Грибов.

Первый день локдауна в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Против Путина? Россия обсуждает QR-коды и принуждение к вакцинации: новости»

«Соглашаясь с необходимостью предложенных правительством мер по преодолению пандемии, хочу предложить вывести из тени купивших сертификаты о вакцинации», — подчеркнул общественник.

Он также призвал продумать механизмы амнистии для тех, кто незаконно приобрел справки о вакцинировании. По его мнению, нужно предоставить возможность тем, кто совершил ошибку, выйти из тени.

Ранее директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава РФ Оксана Драпкина заявила о приверженности медицинского сообщества предложенным правительством законопроектам ограничивающим граждан в правах.

Читайте подробнее: Медицинское сообщество поддержит введение QR-кодов