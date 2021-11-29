Санкт-Петербург, , 14:37 — REGNUM За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге с диагнозом COVID-19 в больницы поступило 249 пациентов, это на 83 человека меньше, чем сутками ранее. В региональном оперштабе 29 ноября поделились свежей статистикой по эпидемиологической ситуации в городе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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На фоне роста случаев заражения коронавирусом в Петербурге суточное количество госпитализированных с этим диагнозом пока сокращается.

Сегодня в медицинских учреждениях для лечения COVID-19 размещены 6130 человек, что на 76 человек больше, чем сутками ранее. Из стационаров за день выписали 120 человек. Этот показатель стал меньше на 230 человек. При этом в реанимации находятся 587 человек. Их количество за сутки увеличилось на три человека. Увеличилось и количество больных, которые подключены к аппаратам ИВЛ, их число составляет 296 человек.

Количество коек для лечения больных коронавирусом все также составляет 8149, а процент свободных коек за сутки несколько увеличился и сейчас достигает 47,80% от норматива, установленного Минздравом.

Вне медицинских учреждений от ковида лечатся 30 908 человек, что на 217 человек больше, чем за предыдущие сутки. На карантине сейчас сидят 3429 человек, 263 человека за сутки выписано с карантина.

В очередной раз в Санкт-Петербурге увеличился коэффициент распространения коронавирусной инфекции. Разница с предыдущими сутками составляет 0,26. С единицы он поднялся до 1,26 от норматива Роспотребнадзора. Этот показатель отражает какое количество людей в среднем заражает один ковид-положительный пациент до его изоляции.

Напомним, за прошедшие сутки в Петербурге выявили 2181 новый случай заражения COVID-19. Количество выздоровевших составило 926 человек. Показатель смертности за сутки установился на отметке в 66 человек.

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