Элиста, , 13:01 — REGNUM За истекшие сутки в Калмыкии не зарегистрировано ни одного летального исхода среди пациентов с COVID-19. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 2 декабря.

Коронавирус Minzdrav.orb.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

С начала пандемии в Калмыкии COVID-19 не смогли победить 698 пациентов, получивших положительный результат теста на коронавирус.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии эпидемическая ситуация улучшается. Однако период действия ограничительных мер продлён до 23 января 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё два жителя Калмыкии скончались от COVID-19