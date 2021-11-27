Сызрань, Самарская область, , 11:30 — REGNUM В Поволжье ревакцинацию от коронавирусной инфекции прошли более одной тысячи иностранных курсантов специальных факультетов военных вузов. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) на сайте Минобороны РФ.

Вакцинация Минобороны России

пресс-служба ЦВО «Курсанты иностранных факультетов из стран Ближнего Востока, Южной Америки, Африки и Азии проходящие обучение в Сызранском филиале Военно-воздушной академии, Вольском и Пензенском филиалов Военной академии материально-технического обеспечения прошли ревакцинацию против COVID-19».

Отмечается, что допуск к ревакцинации получили военнослужащие, которые были полностью привиты до 1 января 2021 года, а также те, кто переболел COVID-19, но имел низкий уровень необходимых для защиты организма антител.

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Как сообщало ИА REGNUM, на востоке России ревакцинацию от COVID-19 препаратом «Спутник V» завершили более 50% военнослужащих соединений и воинских частей Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, Амурской области, Еврейской автономной области, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, на Сахалине и Курилах.

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