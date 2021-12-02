Архангельск, , 13:07 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области выявили 369 случаев COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Рио-де-Жанейро (сс) Poswiecie

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Среди новых заболевших — 118 архангелогородцев, 45 северодвинцев, 33 жителя Котласа. 23 новых случая выявлено в Вельском районе, по 20 — в Коношском и Пинежском районах, 16 — в Вилегодском округе. Случаи заболевания выявлены также в Онежском, Плесецком, Шенкурском и других районах области.

«Кроме того, в статистику включено три завозных случая: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездок в Бразилию и Доминиканскую Республику», — сообщили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус выявили у 33 389 человек.