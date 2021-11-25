Рязань, , 15:11 — REGNUM В Рязанской области 25 ноября выявлено 243 новых носителя коронавируса — на пять меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Выписаны после выздоровления 238 пациентов. Зарегистрировано 18 летальных исходов.

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Темп прироста инфекции за сутки остался на уровне 0,46%. С начала пандемии в Рязанской области COVID-19 подтверждён у 54 311 жителей. Выздоровели 44 645 человек. В стационарах лечится 1 201 пациент.

По данным федерального оперштаба, от осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 1870 человек.