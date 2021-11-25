Самара, , 15:48 — REGNUM 1215 носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что всего в регионе выявили 174 767 случаев заражения этой инфекцией. При этом всего по области скончались 5331 пациент с COVID-19, в том числе за минувшие 24 часа констатировали смерть 35 таких пациентов.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в Самарской области справились с вирусом 125 623 человек, в том числе 1 178 человек победили инфекцию за прошедшие сутки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 24 ноября в регионе за сутки выявили 1201 носителя коронавируса.