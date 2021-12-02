Омск, , 09:09 — REGNUM В Омске женщина намерена взыскать компенсацию морального вреда за запрет в посещении торгового центра. Омичку не пустили в ТЦ, так как она отказалась предоставить сведения о наличии прививки от коронавирусной инфекции (QR-код). Об этом ИА REGNUM сообщили в Кировском районном суде Омска.

Торговый центр Pixabay.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Против Путина? Россия обсуждает QR-коды и принуждение к вакцинации: новости»

В суд поступило исковое заявление омички к торговому центру в лице его директора о признании действий незаконными, компенсации морального вреда.

Женщина подчеркнула, что 6 и 8 ноября не смогла посетить торговый центр, так как отказалась предъявить QR-код. Истец просит признать действия ответчика незаконными, взыскать с его компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии суд встал на сторону работодателя, отстранившего четверых непривитых сотрудников.

Читайте также: В Хакасии суд поддержал работодателя, отстранившего непривитых сотрудников