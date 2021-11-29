Казань, , 07:40 — REGNUM В Татарии подтверждено еще 10 случаев смерти от коронавирусной инфекции. Всего в республике от COVID-19 умерли с начала пандемии по состоянию на 29 ноября 1240 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

Причины смерти 10 жителей 1932−1975 годов рождения установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM ранее сообщало, повышенный риск заразиться «Омикрон"-штаммом коронавируса существует у людей, переболевших COVID-19.

Читайте также: ВОЗ предупредила, что переболевшие COVID-19 могут заразиться новым штаммом