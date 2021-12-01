Москва, , 06:22 — REGNUM В мировом рейтинге инноваций, помогающих в формировании устойчивости коронавирусу, Москва заняла третье место, сообщает официальный сайт мэра и правительства российской столицы.

Под присмотром искусственного интеллекта Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

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Международное исследовательское агентство StartupBlink, составившее рейтинг, поставило на первые два места американские города Сан-Франциско и Нью-Йорк. Третьей стала Москва, а замыкает пятёрку Бостон (США) и Лондон (Великобритания).

«Добиться высоких показателей Москве помогло около 50 передовых решений, которые применяются для борьбы с распространением коронавируса», — рассказали в московской мэрии.

Среди технологий, которые применялись в столице России, названы компьютерное зрение на основе искусственного интеллекта, облачная платформа для пациентов, врачей, медицинских, страховых организаций и поставщиков лекарственных препаратов. Кроме того, применялись решения, адаптировавшие городскую жизнь к условиям пандемии, например, проекты в сфере умного туризма, электронной коммерции и логистики, а также дистанционной работы и онлайн-образования.