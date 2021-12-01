Владимир, , 12:33 — REGNUM Во Владимирской области 1 декабря подтверждено 315 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 72 тыс. 763 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 55 тыс. 445 пациентов, в том числе 212 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 2574 человека. За последние сутки подтверждено 23 новых летальных случая.