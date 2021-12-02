Томск, 2 декабря 2021, 13:09 — REGNUM Ещё четыре жителя Томской области стали жертвами коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 декабря в областном оперативном штабе.
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По данным федерального оперштаба, за весь период пандемии в Томской области скончались 634 человека с диагнозом COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 230 носителей коронавируса, выздоровели 208 человек.
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