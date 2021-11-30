Челябинск, , 07:11 — REGNUM В Челябинске в отношении нарушителей масочного режима составили ещё 106 протоколов. Об этом сообщил замглавы города Игорь Постнов на совещании в мэрии.

Маски

ИА REGNUM

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За неделю проверяющие обошли все наиболее крупные торговые комплексы города. Ими было проверено 786 предприятий. Нарушителей ожидают штрафы.

Постнов добавил, что на нарушениях также попались некоторые заведения общепита. На них также составили протоколы.