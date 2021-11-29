Москва, , 22:39 — REGNUM Вакцинация от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет может начаться в России в конце декабря. Об этом 29 ноября сообщил журналистам директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

По его словам, ещё через два месяца также может быть начата вакцинация детей в возрасте от 6 до 11 лет в том случае, если соответствующая вакцина получит одобрение.

Напомним, ранее Александр Гинцбург сообщил, что Центр имени Гамалеи подал документы для получения разрешения на проведение клинических исследований вакцины от COVID-19 среди детей от 6 до 11 лет.

Вакцина «Спутник М» для подростков на минувшей неделе была зарегистрирована Минздравом России.

Читайте ранее в этом сюжете: Центр Гамалеи подал документы на исследования вакцины среди детей от 6 лет