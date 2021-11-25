Оренбург, , 13:40 — REGNUM В Оренбургской области выявили 364 новых заражения коронавирусом, что на три меньше, чем днем ранее. Об этом 25 ноября сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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С начала пандемии в регионе число выявленных носителей коронавируса достигло 99 233. Показатель заболеваемости составил 5063,11 на 100 тысяч населения.

Оправились от коронавирусной инфекции 83 595 оренбуржцев. Жертвами заболевания стали 3087 человек. За последние сутки зафиксировано 20 летальных исходов.