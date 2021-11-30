Нижнекамск, Татария, , 14:24 — REGNUM Трое жителей города Нижнекамска организовали в арендованном частном доме дискотеку с большим количеством людей с нарушением санитарно-эпидемиологических требований. Организаторов незаконного мероприятия привлекли к ответственности, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Дискотека Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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В одном из арендованных частных домов Нижнекамска трое молодых людей, не являясь предпринимателями, организовали дискотеку. Желающим попасть на мероприятие предлагалось оплатить входной билет. Всего в доме присутствовали 54 человека, из них 22 — несовершеннолетние. Молодых людей доставили в отделение полиции.

На организаторов незаконной дискотеки за проведение развлекательного мероприятия и отсутствия проверки наличия QR-кодов составили протоколы об административном правонарушении. Также к административной ответственности привлечены родители несовершеннолетних. Административные протоколы составили и в отношении 10 несовершеннолетних, находящихся в состоянии опьянения.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии посещать развлекательных учреждения жителям старше 18 лет разрешено только по QR-кодам.

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