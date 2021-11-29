29 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

Появление каждого нового штамма коронавирусной инфекции сопровождается паникой в СМИ и скорыми и не всегда продуманными ответными мерами со стороны властей. Как правильно вести себя государству в этих условиях? Об этом рассказывает доктор медицинских наук Денис Викторович Иванов.

Ангелина Потеряйко, , 17:49 — REGNUM ВОЗ заявила о том, что новый штамм коронавируса — «Омикрон» — с высокой долей вероятности распространится по всему миру.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Несмотря на то, что на данный момент нет оснований полагать, что новый вариант коронавируса неуязвим к вакцинации, некоторые государства бьют тревогу и закрывают авиасообщение с африканскими странами.

29 ноября 2021 года начала работу специальная сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, на которой будет поднят вопрос о том, как человечеству защищаться от новых пандемий, и о принятии так называемого «пандемического соглашения».

Всё это, безусловно, является чрезвычайными мерами, спешность и тотальность которых вызывает недоверие со стороны населения планеты.

ИА REGNUM обратилось к профессору, доктору медицинских наук Денису Иванову за разъяснениями по поводу стремительно развивающихся событий вокруг нового штамма коронавирусной инфекции.

ИА REGNUM: Денис Викторович, все мировые информационные агентства пестрят сводками о распространении нового вида SARS-COV-2, который называется «Омикрон», и о его серьезной опасности. Его появление действительно является поводом для паники?

Денис Иванов: Я считаю, что паника вокруг нового штамма вируса SARS-COV-2, идущего из Ботсваны, абсолютна излишняя. В данной ситуации нужно сохранять спокойствие, применяя хирургический подход. Как только мы начинаем суетиться, мы принимаем неверные решения. Все решения должны быть тщательно и профессионально взвешены, особенно если это касается многомиллионного населения страны.

ИА REGNUM: Какой должна быть правильная стратегия борьбы с коронавирусной инфекцией?

Денис Иванов: Как и с любой острой респираторно-вирусной инфекцией, то есть ОРВИ, которые приходят к нам ежегодно весной и осенью. В первую очередь это профилактические мероприятия, к которым относятся дозированные физические нагрузки, регулярное и желательно сбалансированное питание, сон не меньше шести часов в сутки, положительные эмоции и курсовые приёмы комплексных витаминов. А также соблюдение элементарных правил гигиены, к которым относится мытьё рук, когда приходишь с улицы или собираешься кушать.

Михаил Нестеров. Больная девушка (фрагмент). 1928

ИА REGNUM: Могут ли быть изобретены лекарства или вакцины — универсальные от всех штаммов коронавируса?

Денис Иванов: Смотрите, как только появилась информация о новом штамме коронавируса, следом посыпались заявления от фармацевтических компаний Pfizer и Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson о том, что они готовы модернизировать препараты против коронавируса, чтобы искоренить новую мутацию «Омикрон». Похоже на то, что под маской защиты населения от вируса идет примитивная гонка изготовителей вакцин за место на рынке.

Это не имеет никакого отношения к медицине. Это чистый маркетинг.

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