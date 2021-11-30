Пенза, 30 ноября 2021, 09:07 — REGNUM В Пензенской области за сутки скончались 15 ковид-пациентов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»
Таким образом, общее число жертв новой коронавирусной инфекции в Пензенской области по состоянию на 30 ноября достигло 4220 человек.
Выписали за прошедший день по выздоровлении 492 жителя региона, всего с начала пандемии побороли инфекцию 64 343 человека.
Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области с начала пандемии зарегистрировали 91 448 случаев заражения коронавирусом.
Читайте также: В Пензенской области продлили режим повышенной готовности