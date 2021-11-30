Пенза, , 09:07 — REGNUM В Пензенской области за сутки скончались 15 ковид-пациентов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Палата Ugmk.com

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Таким образом, общее число жертв новой коронавирусной инфекции в Пензенской области по состоянию на 30 ноября достигло 4220 человек.

Выписали за прошедший день по выздоровлении 492 жителя региона, всего с начала пандемии побороли инфекцию 64 343 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области с начала пандемии зарегистрировали 91 448 случаев заражения коронавирусом.

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