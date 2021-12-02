Москва, , 00:52 — REGNUM Вариант «Омикрон» коронавируса сможет полностью вытеснить «Дельту», в случае, если окажется заразнее. Так пояснил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Специалист заявил, что в случае, если у «Омикрона» инкубационный период будет составлять 12−14 дней и если новый штамм при этом окажется высококонтагиозным, то он сможет полностью вытеснить штамм «Дельта» и «проиммунизировать население».

Гинцбург уточнил, что пока ещё рано делать предположения об «Омикроне» как о штамме, который может помочь человечеству в борьбе с коронавирусом. Для этого нужно больше экспериментальных данных. Однако, по словам эксперта, если против нового штамма окажутся действенными существующие вакцины от COVID-19, то это уже можно будет приравнять к спасению.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам Гинцбурга, вакцину «Спутник V» в случае необходимости легко адаптируют под штамм «Омикрон».

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