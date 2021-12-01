Новосибирск, , 12:08 — REGNUM В Новосибирской области отменили традиционную губернаторскую ёлку в декабре 2021 года. Это связано с пандемией коронавируса, сказал губернатор региона Андрей Травников в эфире телеканала ОТС сегодня, 1 декабря.

Новый год Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж Вячеслав Котеночкин. 1971. СССР

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«Нам пришлось отказаться от многих массовых мероприятий, в том числе и от губернаторской ёлки, — уточнил глава области. — При этом запрета на проведение праздничных утренников в школах и детских садах нет. Естественно, с соблюдением всех требований безопасности».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирске отменили праздничные массовые мероприятия на площади Ленина 31 декабря.