Томск, , 13:14 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 252 случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 29 ноября в региональном оперативном штабе.

Коронавирус Permkrai.ru

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По данным федерального оперштаба, за весь период пандемии в Томской области выявлено 55 603 носителя коронавируса. Общее число выздоровевших в регионе — 39 972 человека. За последние сутки выздоровели 149 томичей.

Напомним, 28 ноября в Томской области было подтверждено 256 случаев заражения.

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