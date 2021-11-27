Калуга, , 12:41 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 210 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 27 ноября. Днём ранее, 26 ноября, в регионе было зарегистрировано 208 случаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты теста на коронавирус подтверждены у 58 549 человек, 54 966 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли семь человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1022 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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