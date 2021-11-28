Кызыл, , 10:41 — REGNUM В Туве число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала 2021 года достигло 15 736. За минувшие сутки выявлено 56 новых случаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

Лидером по приросту остаётся Кызыл, где зарегистрирован 21 новый носитель. Диагноз также подтвердился у жителей Кызылского (+8), Сут-Хольского (+6), Барун-Хемчикского (+5) и других районов.

«Из 56 заболевших мужчин — 25, женщин — 31. По возрасту: детей до 17 лет — 12, от 18 до 49 лет — 29, от 50 до 64 лет — 15», — отметили в минздраве.

По данным на 28 ноября, в ковидных стационарах республики лечатся 356 пациентов, в том числе 37 детей и семь беременных женщин. 22 тяжёлых больных подключены к аппаратам ИВЛ. Занятость коечного фонда составила 77,2%. Амбулаторное лечение проходят ещё 164 человека.