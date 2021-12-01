Москва, , 09:32 — REGNUM Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой установить максимальную цену ПЦР-теста на коронавирус в размере не более 1 тыс. рублей.

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Сейчас стоимость ПЦР-тестов в коммерческих лабораториях составляет от 1,5 до 3,5 тыс. рублей в зависимости от места сдачи и времени изготовления анализа, при этом себестоимость данного исследования составляет не более 500 рублей, отмечают РИА новости.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предлагал сделать тесты в том числе на антитела бесплатными. «Массовое тестирование — это эффективное оружие в борьбе с пандемией, у нас, к сожалению, до конца не опробованное. Оно должно быть бесплатным для граждан, включать в себя и ПЦР, и экспресс-тесты, и тесты на антитела к вирусу», — отметил парламентарий.