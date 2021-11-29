Екатеринбург, , 13:12 — REGNUM В Свердловской области от коронавирусной инфекции скончались ещё 34 человека. Об этом сообщает 29 ноября оперштаб по борьбе с COVID-19.

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На данный момент в COVID-центрах в тяжелом состоянии находятся 769 свердловчан. К аппаратам ИВЛ подключены 362 человека. В состоянии средней тяжести находятся 6032 пациента.

За сутки из клиник выписали 482 человека. С начала пандемии выздоровели 156 339 свердловчан, от COVID-19 скончались 8394 человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале выявили еще 714 заражений коронавирусом.

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