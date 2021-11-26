Чебоксары, , 13:17 — REGNUM В рамках проектных работ по строительству нового здания Республиканской клинической больницы в Чувашии завершается разработка медико-технического задания. Об этом заявил глава республики Олег Николаев на коллегии минздрава и управления Роспотребнадзора, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя региона.

Глава Чувашии Олег Николаев выступил на коллегии минздрава и и управления Роспотребнадзора Cap.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

Глава республики в своём выступлении перед медицинским сообществом проинформировал о работе над проектом строительства инфекционной больницы. По его словам, в настоящее время медико-техническое задание «практически сформировано» и планируется завершить «в ближайшее время» формирование земельного участка.

«Задача у нас была уже в январе начать проектирование. Мы, в принципе, близки к этому», — сказал Олег Николаев.

Он также подчеркнул, что новая больница расширит возможности для маршрутизации больных, но «самое главное» — будет создан современный центр компетенций, работающий на всю Чувашию.

Ранее заявлялось, что новый корпус будет рассчитан на 1300 коек, его площадь составит 166 100 кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о строительстве инфекционной больницы Олег Николаев поднял на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2020 году. Глава Чувашии тогда предложил два варианта: строительство новой Республиканской клинической больницы стоимостью более 24 млрд рублей (с учётом оборудования) или реконструкция существующей больницы за 11 млрд рублей.

Напомним, что с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 42 344 случая заражения коронавирусом, вылечились 37 012 пациентов (87,4%), умерли 3229 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Инфекционную больницу в Чувашии начнут строить в 2021 году