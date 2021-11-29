Москва, , 12:16 — REGNUM Введение связанных с пандемией COVID-19 мер ограничений, а также наращивание темпов вакцинации от нового заболевания следует взять под личный контроль руководителям регионов России. Об этом говорится в обнародованном 27 ноября на сайте Кремля перечне поручений президента РФ Владимира Путина.

Владимир Путин

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«Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений взять под личный контроль своевременное введение и соблюдение ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а также наращивание темпов вакцинации населения против данной инфекции», — говорится в опубликованном списке поручений.

Также российский лидер поручил доложить об исполнении этого поручения до 30 ноября, а затем — ежемесячно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за сутки выявили 33 860 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.