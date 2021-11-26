Улан-Удэ, , 13:38 — REGNUM В Бурятии с 1 декабря возобновят работу ночные клубы и банкетные залы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, решение об этом принято на заседании регионального оперштаба.

Ночной клуб

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

При этом заведения обязаны строго соблюдать все санитарные требования, в том числе документы о вакцинации персонала или приглашённых артистов. У посетителей также должны быть сертификаты о вакцинации или о перенесённом не более полугода назад заболевании COVID-19, либо отрицательные результаты ПЦР-тестов.

Численность посетителей в банкетных залах ограничена 50% от пропускной способности, ночных клубов — 70%. В заведениях также должно быть видеонаблюдение для контроля за соблюдением требований.

«Снимая эти ограничения, мы ждём от наших предпринимателей ответственности и контроля. Мы все должны понимать, что новогодние праздники не должны обернуться новым ростом заболеваемости», — прокомментировал глава региона Алексей Цыденов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бурятии допустили возможность проведения новогодних корпоративов