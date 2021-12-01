Санкт-Петербург, , 12:01 — REGNUM За истекшие сутки в Петербурге лабораторно подтверждено 2419 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 1 декабря в федеральном оперштабе. Таким образом рост новых случаев за сутки составил 15% (+316 случаев). Это произошло после однодневного снижения числа новых случаев.

Лабораторные исследования Mos.ru

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Всего за время пандемии в Петербурге подтвержден 789 691 случай заражения коронавирусом, из числа заболевших выздоровели 728 738 человек, в том числе 2769 пациентов выписаны за минувшие сутки.

Также за 30 ноября подтверждено еще 59 летальных исходов от COVID-19 в Петербурге, это на десять случаев меньше, чем в предыдущие сутки. Всего от ковида в регионе умерли 26 263 человека.

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