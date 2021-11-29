Москва, , 12:21 — REGNUM За истекшие сутки на территории России было выявлено 33 860 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 ноября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Пандемия коронавируса Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 9 604 233.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 1209 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 273 964.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 8 295 811человек вылечились от нового заболевания, 27 700 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было выявлено 33 548 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.