Ростов-на-Дону, , 11:04 — REGNUM От эпидемической ситуации в Ростовской области напрямую зависит сценарий зимних каникул. Новогодние праздники могут пройти как в режиме действующих ограничительных мер, так и в режиме локдауна. На это указал донской губернатор Василий Голубев.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев Donland.ru

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«Опасность никуда не делась. Особенно это касается граждан, которые вакцинацию не прошли. <…> Впереди красивый и приятный для людей праздник — Новый год, и у нас есть возможность даже в этих непростых условиях сделать всё, чтобы у людей было хорошее настроение. Я говорю не только об оформлении наших городов и территорий. Если сейчас кто-то не раскачается и не добавит оборотов, то 25 декабря будет поздноватенько», — сказал глава региона на заседании регионального оперштаба.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области с 29 ноября отменён ряд ограничительных мер. В частности, расширен перечень ковидных документов, по которым разрешается доступ в те или иные учреждения и организации, в ЗАГСах снято ограничение по числу участников свадебных церемоний, детям теперь не требуется предъявлять отрицательный ПЦР-тест при посещении «Ростов Арены».