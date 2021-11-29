Москва, , 18:24 — REGNUM Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начал работу над модификацией вакцины «Спутник V» под новый штамм коронавируса «Омикрон». Об этом сообщили 29 ноября в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Вакцина «Спутник V» Цитата из вмдео на YouTube

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Отмечается, что речь идёт о положенной по протоколу адаптации вакцин к вызывающим озабоченность штаммам. При этом в Центре имени Гамалеи считают, что что вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» по-прежнему эффективны против нового варианта вируса.

«В маловероятном случае, если такая модификация потребуется, новая версия «Спутника» против штамма «Омикрон» может быть готова к массовому производству через 45 дней», — заявили в РФПИ.

Ранее сегодня американская биофармацевтическая компания Pfizer также сообщила о начале работы над адаптацией своей вакцины под новый штамм «Омикрон».

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