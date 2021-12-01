Йошкар-Ола, , 14:15 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались восемь человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус. Крым Mzdrav.rk.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

Накануне в регионе было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 776 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 декабря в Марий Эл выявили 124 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 123 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 26 420 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 3983 человека.

Читайте также: В Марий Эл подтвердили 124 новых случая заражения SARS-CoV-2