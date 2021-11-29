Барнаул, , 10:32 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 29 ноября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 7147 человек, причём 90 из них добавлены в сводку за минувшие выходные дни (27−28 ноября 2021 года).

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Прирост выявленных зараженных составил 1573 за выходные. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 103 526 человек.

Вместе с тем, новый вирус победил 74 527 человек (+1506 за выходные). Тяжелобольных в крае насчитывается 705, из них 262 подключены к аппаратам ИВЛ.

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (21 355 человек, +285 за выходные) и ОРВИ (72 536 человек, +1195 за выходные).

Что касается заразившийся коронавирусом с начала учебного года детей, то их за выходные их стало больше на 148 (всего 3480). Это один из самых высоких показателей за всю историю пандемии.

И это при том, что количество тестирований с учётом повторных исследований составило всего 1828 за минувшие сутки.

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