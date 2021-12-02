Чита, , 13:16 — REGNUM Ввиду тяжелой ситуации, сложившейся вокруг распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции в городе Маньчжурия, власти Китая с 3 декабря временно прекращают работу пункта пропуска «Маньчжурия» на российско-китайской границе. Об этом сказано в письме мэра города Маньчжурия Бао Е, направленном властям Забайкалья.

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«Необходимо дальнейшее улучшение работы по профилактике эпидемии на пункте пропуска, сокращение людских потоков, как можно более скорое прерывание цепочек передачи инфекций.

Согласно решению штаба по профилактике и контролю эпидемии города, с 3 декабря на МАПП Маньчжурия будет временно приостановлен экспорт товаров в Россию. Эти меры являются временными и вынужденными, призваны предотвратить и взять под контроль эпидемию в нашем городе, и будут корректироваться в зависимости от складывающейся ситуации», — сообщается в письме.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов после этого попросил полностью рассредоточить очередь скопившихся у границы грузовых машин и проработать все иные логистические варианты для минимизации простоя в грузоперевозках. Он также выразил властям Маньчжурии готовность оказать поддержку в общей борьбе с распространением коронавируса.

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